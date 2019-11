Motorista de app que presenciou passageira dando à luz dentro de carro é convidado para ser padrinho

Reginaldo Soares, 43 anos, motorista de aplicativo que presenciou o nascimento de uma criança dentro do carro dele, foi convidado pela mãe do bebê para ser padrinho da criança. Diogo nasceu na madrugada desta sexta-feira (29), em Fortaleza, após a mãe dele entrar em trabalho de parto e ter o bebê a caminho do hospital.

Segundo o motorista, o convite para ser padrinho de Diogo foi feito na manhã desta sexta-feira (29). Reginaldo Soares conta que aceitou o convite e que ficou "muito alegre". "Hoje pela manhã eu recebi o convite e fiquei alegre. É uma coisa muito boa, uma coisa que eu presenciei, um nascimento que eu presenciei, assim também como o da minha filha. Eu filmei o parto dela. Presenciei também. E fiquei muito feliz. Espero poder ajudar em alguma coisa", relata.

Nascimento dentro de carro

Segundo Reginaldo, a corrida foi solicitada por meio de aplicativo e, logo após ele aceitar, recebeu uma mensagem informando que a passageira estava grávida, sentindo dores para ter o bebê e pedindo que ele chegasse com pressa.

"Eu estava ali na Augusto dos Anjos por volta das 4h40 da madrugada. Aí foi solicitado (corrida) lá na Rua Suiça, próximo à lagoa da Maraponga para uma senhora que estava em processo de parto. Estava sentindo muita dor estava para ter o neném. Eu peguei e fui rápido para lá e quando eu cheguei, ela foi colocada no banco de trás com uma tia e uma vizinha foi na frente acompanhando também. Eí eu fui rápido (para o hospital), conta o motorista.

Ajuda

O motorista de aplicativo conta que a família da criança é carente e ele vai movimentar um grupo de amigos de uma rede social para ajudar o bebê.

"É uma família muito carente e ela vai precisar de algumas coisas para o neném. Eu vou ver se consigo reunir o pessoal de um grupo para fazer alguma coisa para ela. Ver se a gente consegue arrecadar alguma coisa pra ela. Já falei com os administradores do grupo e eles disseram que vai dar certo a gente fazer. Vamos combinar de fazer alguma coisa para ajudar", relata.