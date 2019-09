Motorista de app luta com assaltantes dentro do carro para evitar assalto no Itaperi

Um motorista de aplicativo enfrentou suspeitos durante uma corrida para evitar assalto na noite deste sábado (14). O condutor informou que foi chamado para atender a corrida no Bairro Parque Dois Irmãos e, durante o percurso, os criminosos anunciaram o assalto no Bairro Itaperi.

Ao perceber que os suspeitos não estavam armados, o motorista lutou com os assaltantes dentro do carro. Durante a briga, uma equipe do motopatrulhamento da Polícia Militar passou pelo local, viu a ação e conseguiu apreender um adolescente envolvido na ação criminosa. O comparsa do adolescente de 17 anos conseguiu fugir levando o celular da vítima.

"É um sentimento de raiva. É uma coisa que não desejo a ninguém. Uma raiva grande porque você trabalha. Meu filho está para nascer. O cara trabalhar até altas horas e eles vêm assaltar e ainda chamam de vagabundo", disse o motorista.

O caso foi encaminhado para a Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA).