Motorista de app é morto a tiros e tem carro roubado no Henrique Jorge

Marcelo dos Santos Brito, de 37 anos, foi morto a tiros e teve o carro roubado no bairro Henrique Jorge, na noite desta sexta-feira (1º).

Câmeras de segurança da região registraram quando pelo menos três homens param o carro da vítima, retiram o corpo de Marcelo do carro e abandonam na via.

Marcelo já foi educador de um projeto social, professor de dança e atualmente trabalhava como motorista de aplicativo. Ele deixa um filho.

De acordo com a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), a vítima foi abordada na Avenida Jóquei Clube por indivíduos que atiraram contra ela. Horas após o crime, o veículo da vítima foi encontrado por policiais no bairro Autran Nunes e levado ao 10° Distrito Policial, plantonista da área.

A 6ª Delegacia do Departamento de Homicídios e proteção à Pessoa (DHPP) é responsável pelas investigações sobre o caso.