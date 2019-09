Motorista de aplicativo tem carro roubado no meio do tráfego na BR-116

Suspeitos armados renderam um motorista de aplicativo e roubaram o veículo da vítima no meio do tráfego da BR-116, em Fortaleza, por volta de 13h desta quinta-feira (19). Os três suspeitos abandonaram um veículo Chevrolet Ágile na via e roubaram o segundo carro, um Fiat Mobi, enquanto o condutor estava parado na alça do viaduto do Makro, aguardando para acessar a BR-116.

Imagens feitas por outro condutor que estava parado no trânsito flagraram a ação dos suspeitos. Os homens descem do carro, parado na faixa da esquerda da via, e apontam as armas para o carro onde estava o motorista de aplicativo. A vítima desce do automóvel e o trio segue com o carro, deixando o veículo Ágile abandonado na via.

"Fiquei sem reação, parado, tentando entender. Depois que o carro da frente voltou pela contramão, foi que eu pude ver os bandidos armados. Tentei dar marcha à ré, mas não dava mais. Aí foi esperar. Aí eles foram pra cima do carro preto. Abandonaram o carro em que estavam e foram pra cima do outro", relatou a pessoa que gravou o vídeo e preferiu não se identificar.

Segundo uma fonte da polícia, os suspeitos estavam em fuga. Há suspeita de que o trio tenha participação em uma tentativa de homicídio ocorrido momentos antes no Bairro Aerolândia. A vítima da tentativa de homicídio teria sido baleada.

Conforme a fonte da polícia, o motorista de aplicativo acionou um dispositivo do carro fazendo com que o veículo parasse de funcionar após ter sido levado.

A polícia conseguiu recuperar os dois carros usados em fuga pelos criminosos. O motorista que aparece no vídeo recuperou o veículo. O outro carro está apreendido.

O caso foi registrado no 13° Distrito Policial (DP), que ficará à frente das investigações. Até as 18h30 desta quinta, ninguém havia sido preso.