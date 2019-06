Motorista de aplicativo tem carro alvejado por não baixar vidro de veículo em Caucaia

O carro de um motorista de aplicativo foi alvejado, após o condutor não obedecer a ordem de uma facção criminosa para baixar os vidros do veículo ao entrar em uma área do bairro Itambé, em Caucaia, na tarde deste sábado (29). Um suspeito foi preso horas depois da ação.

Conforme a Delegacia Metropolitana de Caucaia, a ação aconteceu por volta do meio dia. O motorista não ficou ferido. O suspeito foi capturado com uma pistola e outra foi apreendida na casa do homem.

Facção expulsa PM

Nesta semana, um policial militar foi expulso de casa por uma facção criminosa no Bairro Picuí, em Caucaia.

De acordo com a Polícia, o agente precisou do auxílio de viaturas para fazer a mudança em segurança.