Motorista de aplicativo foge de assalto no próprio veículo ao parar em blitz na Capital

Um motorista de aplicativo conseguiu evitar um assalto anunciado por quatro passageiros que estavam no veículo dele. A vítima, ao parar em uma blitz no bairro São Cristóvão, em Fortaleza, saiu do veículo e pediu socorro aos policiais que estavam no local. O caso ocorreu no último domingo (19), porém só divulgado nesta quarta-feira (22).

Ao realizarem a abordagem contra os suspeitos, dois casais com idades entre 20 e 25 anos, os policiais acharam uma arma de fogo falsa e um facão. Os quatro foram presos.

Ainda de acordo com a polícia, os dois casais pediram uma corrida do Bairro Bom Sucesso até Messejana. “Muito nervoso, o motorista de aplicativo, ao verificar que estava instalado uma blitz pela Polícia Militar se dirigiu até os policiais correndo e anunciou que se tratava de um assalto. De imediato, os policiais conseguiram efetuar a abordagem apreendendo um simulacro de arma de fogo e um facão”, afirmou o tenente João Falcão da Polícia Militar.

Os quatro suspeitos, todos com antecedentes criminais, foram encaminhados para o 30º Distrito Policial, no Bairro Tancredo Neves.