Motorista de aplicativo foge de assalto a mão armada no Bom Jardim; suspeito foi preso

Um motorista de aplicativo foi vítima de um assalto a mão armada no Bairro Bom Jardim, em Fortaleza, na noite desta quinta-feira (5). Mesmo com um revólver apontado para sua cabeça, a vítima aproveitou um momento de distração do suspeito e consegiu fuigr e acionar a polícia. Francisco José de Barros, conhecido como “Zequinha”,de 20 anos, foi preso em flagrante.

O motorista foi abordado pelo criminoso quando estava saindo do local onde havia deixado um passageiro. Conforme a vítima, que teve a identidade preservada, o assaltante conseguiu levar um aparelho celular e cerca de R$ 160.

Ele conseguiu fugir quando o suspeito baixou a arma para guardar os objetos roubados. Ao encontrar uma vistura, ele pediu ajuda aos policiais.

Zequinha foi localizado na Comunidade Sete de Setembro, perto de onde o assalto aconteceu. O suspeito e o material apreendido foram encaminhados para o 32º Distrito Policial, na Granja Lisboa. A arma usada na ação não foi localizada.