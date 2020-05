Motorista de aplicativo foge após ser feito refém no porta-malas do carro, em Caucaia

Dois homens foram presos e um adolescente de 16 anos foi apreendido no bairro Grilo, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza. O trio é suspeito de assaltar um motorista de aplicativo na noite desta terça-feira (27).

De acordo com a Polícia Militar, os policiais foram acionados pelo próprio motorista, que conseguiu fugir depois ser preso no porta-malas do próprio veículo. Ainda de acordo com a polícia, o motorista foi abordado pelos suspeitos no bairro Pacheco, ao atender a solicitação de uma corrida. Durante a ação, o motorista conseguiu abrir o porta-malas e pulou do veículo quando percebeu que o automóvel trafegava em baixa velocidade.

Com os suspeitos a polícia encontrou uma arma falsa e um revólver Rafaela Duarte

Perseguição

Na fuga, policiais militares do Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) localizaram os suspeitos no Centro do município. Houve uma perseguição que terminou no cruzamento da Rua Joaquim Mota com a Rua Joaquim Bento Cavalcante.

Os agentes apreenderam com os suspeitos uma arma falsa e um revólver. O carro e os pertences do motorista foram recuperados.