Motorista de aplicativo é salvo de assalto por guardas ao usar faróis para chamar atenção

Guardas municipais salvaram um motorista de aplicativo de uma tentativa de assalto após a vítima usar as luzes dos faróis do veículo para chamar a atenção de uma viatura no Bairro Canindezinho, em Fortaleza, na noite desta quarta-feira (30).

De acordo com o inspetor Citó, os agentes estavam fazendo um patrulhamento de rotina pelo bairro quando perceberam os sinais da vítima e abordaram o veículo. “Quando o carro parou dois casais saíram com as mão pra cima e o motorista informou que estava sendo assaltado. Então fizemos uma revista e encontramos uma arma falsa dentro do veículo", afirma.

O condutor do carro informou para os agentes que pegou o grupo no bairro Aerolândia, após ser solicitado pelo aplicativo. Durante o trajeto, os passageiros anunciaram o assalto e ameaçaram o homem com a arma falsa.

Os guardas municipais prenderam uma jovem de 21 anos e dois homens com idades de 19 e 20 anos. Uma adolescente de 17 anos foi apreendida. O grupo foi encaminhado para a Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA) e os três maiores de idade foram autuados por tentativa de assalto.