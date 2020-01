Motorista de aplicativo é preso suspeito de dar apoio a crime de latrocínio em Fortaleza

Um motorista de aplicativo foi preso nesta quarta-feira (22), no bairro Jardim Cearense, em Fortaleza suspeito de usar o carro que trabalhava para dar apoio a um crime de latrocício. Na tentativa de não levantar suspeitas, no dia seguinte ao crime, ele chegou a registrar um boletim de ocorrência alegando ter tido o veículo roubado.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, no documento, o suspeito, identificado como Natanael de Sousa Lima, de 24 anos, alegou que havia sido rendido por criminosos e obrigado a dirigir enquanto o grupo roubava pessoas em diversos pontos da capital e da região metropolitana.

O veículo dele teria sido levado pelos assaltantes no bairro São Gerardo e recuperado no mesmo dia, no bairro Bela Vista. Para a polícia, o boletim de ocorrência foi um álibi falso utilizado pelo investigado, com o objetivo de não levantar suspeita dos agentes de segurança.

As investigações da Polícia Civil apontaram que Natanael havia alugado o carro para trabalhar como motorista de aplicativo, mas o utilizava também para cometer assaltos. O veículo foi localizado por meio do Sistema Policial Indicativo de Abordagem (Spia).

Ele foi levado para Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, onde foi ouvido e teve o mandado de prisão preventiva cumprido. As investigações seguem com o objetivo de identificar e capturar o autor do tiro que matou o jovem de 25 anos identificado como Dennis Pires do Nascimento.

O crime

Segundo as apurações do DHPP, Natanael de Sousa Lima, que já responde por receptação e porte ilegal de arma de fogo conduzia o veículo que deu apoio ao latrocínio (roubo seguido de morte) de Dennis, no dia 4 de janeiro, no bairro Jóquei Clube.

Na ocasião, o jovem estava em um campo de futebol da região quando foi abordado por um suspeito armado. Dennis teria se recusado a entregar o aparelho celular e foi atingido com um disparo de arma de fogo. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.