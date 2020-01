Motorista de aplicativo é morto a tiros no bairro João XXIII, em Fortaleza

Um motorista de aplicativo, identificado como Witalo Belchior dos Santos, de 23 anos, foi morto a tiros na noite dessa terça-feira (21), no bairro João XXIII, em Fortaleza. Os suspeitos de praticar o crime fugiram do local. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga o caso.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o profissional estava em um estabelecimento comercial da região, junto ao veículo estacionado, quando foi abordado por suspeitos que efetuaram vários disparos contra ele. Equipes do DHPP e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) estiveram no local e realizara os primeiros levantamentos sobre o assassinato.

Segundo ainda a SSPDS, informações sobre o caso podem ser encaminhadas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria, para o (85) 3257-4807, do DHPP, e para o número (85) 99111-7498, o WhatsApp do Departamento. Conforme o Órgão, o sigilo e o anonimato são garantidos.

No último domingo (19), um outro motorista de aplicativo foi morto em Fortaleza. O corpo da vítima, identificada como Maivison Victor Furtado Bentemuller, de 35 anos, foi encontrado com várias marcas de um objeto perfurocortante. O DHPP investiga o caso.