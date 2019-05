Motorista de aplicativo é assassinado com 10 tiros no Aracapé

Um homem foi assassinado com pelo menos 10 tiros na Avenida C do Conjunto Aracapé, em Fortaleza, na tarde desta sexta-feira (17). A vítima estava trabalhando como motorista de aplicativo quando foi alvejada por suspeitos que o seguiam em outro veículo.

Márcio Adriano de Lima de Freitas, 32, não tinha antecedentes criminais, de acordo com a Polícia. Ele foi atingido com nove tiros de arma de fogo na cabeça e um no ombro. O caso será investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).