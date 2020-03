Motorista de aplicativo de 24 anos é morto a tiros em Caucaia

Um motorista de aplicativo foi morto a tiros na noite deste domingo (22), no Bairro Itambé II, em Caucaia, na Grande Fortaleza.

O jovem Marcelo do Monte Silva, 24 anos, sem antecedentes criminais, estava dentro do carro quando dois homens se aproximaram em uma motocicleta e realizaram os disparos.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou, em nota, que que "um inquérito policial foi instaurado e as diligências estão em andamento".

O Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa (NHPP) da Delegacia Metropolitana de Caucaia está responsável pelas investigações.

Motorista morto

Na noite do último sábado (21), outro motorista de aplicativo foi morto com um tiro na cabeça, no Bairro Aldeota, em Fortaleza.

Neste caso, a vítima sofreu uma tentativa de assalto. Joaquim Lopes de Paula Júnior, de 31 anos, estava parado na Rua Maria Tomásia à espera de um passageiro quando foi atacado por três homens, que tentaram abrir a porta do carro dele.

Denúncias

A Secretaria da Segurança pede que a população auxilie as investigações policiais, repassando informações.

As denúncias podem ser feitas pelo número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o ‪(85) 3101-3360, da Delegacia Metropolitana de Caucaia. O Estado afirma garantir o sigilo e o anonimato.