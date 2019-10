Motorista de aplicativo consegue fugir de assaltantes armados após ser abordado na Lagoa Redonda

Um motorista de aplicativo, que terá a identidade preservada, conseguiu fugir de assaltantes armados após ser abordado no Bairro Lagoa Redonda, em Fortaleza, na noite desta segunda-feira (14). A polícia apreendeu um adolescente de 16 anos durante a ação.

De acordo com o condutor, ele foi acionado para a Avenida Recreio e quando chegou no local o adolescente e um homem embarcaram no veículo. Quando deu início a corrida o motorista percebeu que o destino registrado no aplicativo era em um terreno abandonado e a dupla anunciou o assalto.

Os suspeitos prenderam as mãos da vítima com fita adesiva e, quando iam colocar o condutor no porta-malas, o homem conseguiu fugir. “O que estava armado ficou no banco de trás e o outro veio para frente dirigir, então eu peguei e corri”, relembra o motorista. O homem conseguiu chegar até uma avenida e acionou a polícia.

A dupla não conseguiu levar o carro, que atolou em um terreno, e fugiu a pé. O adolescente chegou a invadir uma casa, porém foi localizado. Já o outro suspeito fugiu com a arma usada na ação.

Conforme a vítima, que trabalha há dois meses como motorista de aplicativo, é a segunda vez em quinze dias que ele é assaltado. “Já estou pensando em desistir e voltar para a minha terra, porque aqui não tem condições”, afirma.

O adolescente foi encaminhado para a Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA), onde será ouvido sobre o caso.