Motorista com extensa ficha criminal é morto a tiros na Barra do Ceará; passageiro fica ferido

A polícia investiga a morte de um motorista de 32 anos atingido por vários tiros na comunidade Goiabeiras, na Barra do Ceará, em Fortaleza, na manhã desta terça-feira (12). O passageiro que estava com ele também foi atingido e foi socorrido para uma unidade hospitalar. Ninguém foi preso.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o veículo das vítimas trafegava pela Rua da Saudade quando foi abordado por dois homens armados em uma motocicleta. Os suspeitos efetuaram vários disparos e Tarcísio William de Andrade Sales morreu no local do crime.

Segundo a SSPDS, Tarcísio William tinha passagens pela polícia pelos crimes de homicídio, tentativas de roubo, roubo consumado, porte ilegal de arma de fogo, associação criminosa, receptação, corrupção de menores e por integrar organização criminosa.

A polícia faz buscas para identificar e prender os autores do crime. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e a Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) estiveram no local para fazer os primeiros levantamentos do caso.