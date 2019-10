Um motorista colidiu frontalmente o veículo que conduzia com outro automóvel na manhã deste domingo (27), na Rua Wenefrido Melo, no bairro Mondubim. De acordo com testemunhas, o suspeito teria confessado a agentes da Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE) que estava embriagado. Ele foi detido, no próprio local, por uma viatura da Polícia Militar e encaminhado para o 13º Distrito Policial.

Segundo as vítimas, o condutor, o único ferido, que sofreu escoriações na face, estava trafegando em um carro de modelo Palio sob o Túnel do Mondubim, fazendo movimentos de zigue-zague, quando colidiu frontalmente com um Fiat Uno que estava vindo em direção oposta. Outros dois automóveis foram atingidos durante o acidente.

Umas das vítimas da colisão, que estava com o marido e a filha de 2 anos no veículo que sofreu o impacto frontal, afirmou que estava a caminho de uma celebração em uma igreja quando foi atingida pelo motorista. “De repente, nos deparamos com esse carro que vinha do nada e bateu na gente. Depois, ele saiu, deixando a esposa, que estava presa.”

Ela afirmou ainda que foi socorrida pelo próprio esposo, que também teria ajudado a mulher do motorista que estaria embriagado. Ela disse também que a filha saiu ilesa por esta estar em uma cadeirinha de segurança.