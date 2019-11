Motorista cadeirante perde o controle de veículo e capota carro em córrego de Caucaia

Um motorista cadeirante perdeu o controle do veículo que conduzia e capotou, na manhã desta sexta-feira (8), na rodovia BR-222, no município de Caucaia, na Grande Fortaleza. O automóvel caiu dentro de um córrego. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual do Ceará (PRE-CE), o condutor trafegava pela rodovia BR-222, no sentido Fortaleza/Caucaia, quando se acidentou, próximo ao acesso para a CE-090.

Ainda segundo a PRE, dentro do carro estavam o motorista e uma mulher. Ninguém ficou ferido.

O casal foi retirado do carro com ajuda de pessoas que passavam pela rodovia.

"Por pouco"

O operador de máquinas José Raimundo Contreira esperava um ônibus quando viu o carro vir na direção dele. “Não fui atingido porque corri. Foi por pouco”, disse.

A Polícia Rodoviária Estadual esteve no local e chegou a isolar duas faixas da CE-090, no trecho onde ocorreu o acidente. Às 8h, o trânsito foi liberado.