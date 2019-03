Motorista avança preferencial e colide com carro e motocicleta no Bom Jardim

Uma motorista avançou a via preferencial e colidiu com um carro e uma motocicleta no cruzamento da Rua Oscar Araripe com Rua Tenente Francisco Paiva, no Bom Jardim, em Fortaleza, na noite desta segunda-feira (12).

De acordo com a Polícia Militar, a condutora do veículo Fiesta vermelho, identificada como Antônia Cleane de Oliveira Liandro, 34, estava trafegando na Rua Tenente Francisco Paiva quando passou no cruzamento.

Primeiro o carro colidiu com um veículo prata, onde estava somente o motorista, que não se feriu. Em seguida, bateu em uma moto, onde estava um casal. O motoqueiro não se feriu, já a passageira teve ferimentos nas costas e na perna. A vítima foi socorrida por uma equipe do Samu e conduzida para uma unidade de saúde.

Antônia Cleane foi levada até o 32º Distrito Policial para prestar esclarecimentos e fazer o teste etílico.