Motorista atropela ciclista e foge sem prestar socorro no Benfica

Um motorista que não foi identificado atropelou uma ciclista e fugiu sem prestar socorro a vítima no cruzamento das ruas Marechal Deodoro com Adolfo Herbster, no Bairro Benfica, em Fortaleza, na noite desta quarta-feira (6).

De acordo com testemunhas, Valesca Naiana Bezerra dos Santos, 21, estava trafegando de bicicleta pela via na companhia de uma amiga quando foi atingida por um carro modelo Palio e cor verde por volta das 22h.

Segundo a amiga da vítima, após o atropelamento o motorista parou o carro, olhou para Valesca caída no chão, disse que não poderia permanecer no local pois tinha feito uso de bebida alcoólica e fugiu em seguida.

Conforme a Polícia Militar, os policiais chegaram a receber de testemunhas a identificação de uma placa que poderia ser do veículo atropelador, mas após consulta no sistema foi constatado que não correspondia ao carro descrito.

A jovem foi socorrida por uma equipe do Samu e encaminhada para um hospital. O estado de saúde dela é estável.