Motorista alcoolizado atropela 5 pessoas na Cidade dos Funcionários e pede perdão em delegacia

Um motorista atropelou pelo menos cinco pessoas e pediu perdão na delegacia, durante a noite deste sábado (23). De acordo com a Polícia Militar, Deivison Barbosa Lima, de 35 anos, chegou a fugir, mas foi preso quando estava na porta do condomínio no Passaré. O acidente aconteceu no cruzamento da Rua Desembargador Gonzaga, com Avenida José Leon, na Cidade dos Funcionários, em Fortaleza. Na delegacia, o condutor assumiu que estava sob efeito de álcool.

Três em estado grave

Segundo o sargento Ernane dos Santos, da Polícia Militar, das cinco pessoas atropeladas, três tiveram ferimentos graves, sendo um casal que vinha em uma moto e um pedestre que estava na calçada. Ainda de acordo com o policial, o casal na motocicleta foi levado para um hospital particular por uma ambulância do Samu e o pedestre em outra ambulância para o Instituto Doutor José Frota (IJF), no Centro.

Deivison foi levado para o 13º Distrito Policial e depois encaminhado para a Perícia Forense. Em entrevista, ele assumiu que estava alcoolizado. "No momento realmente eu ingeri bebida alcoólica, perdoa todos, a família, por esse momento, tá certo. Não tive a intenção de prejudicar ninguém. Eu peço perdão a todos, em nenhum momento eu tive a consciência do que estava acontecendo. Me perdoe por favor", disse.

O carro do condutor ficou parcialmente destruído e foi levado para o 13º Distrito Policial. O Diário do Nordeste entrou em contato com a Secretária da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) e aguarda posicionamento sobre a ocorrência. Não há informações sobre a identificação das pessoas atropeladas nem o estado de saúde.