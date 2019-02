Motoqueiro fica ferido ao ser atingido por carro no Bom Jardim

Um motoqueiro de 39 anos, que não teve a identidade revelada, ficou ferido após ser atingido por um carro na Rua Sargento João Pinheiro, no Bom Jardim, em Fortaleza, na noite desta quinta-feira (14). O acidente aconteceu às 22 horas.

De acordo com testemunhas, a mulher que conduzia o carro fugiu do local após atingir o motoqueiro. A população conseguiu anotar a placa do veículo, que foi repassada à polícia para tentar identificar a condutora.

Devido o impacto, o motoqueiro caiu no chão e teve ferimentos na perna e no rosto. Socorristas voluntários ajudaram no atendimento e, em seguida, a vítima foi levada por uma equipe do Samu para a Upa do Bom Jardim. O estado de saúde dele é considerado estável.