Um homem sem identificação foi morto a tiros por quatro suspeitos em duas motocicletas na rua Professora Emilia Pereira, no bairro Jardim das Oliveiras, na noite desta segunda-feira (11).

De acordo com o sargento Adauto, da 1ª Companhia do 19º Batalhão, o homem morreu no local e os criminosos fugiram em seguida.

Uma das motos usadas no crime foi localizada pela polícia na comunidade da Babilônia, na Messejana. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) irá investigar o caso.