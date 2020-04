Motociclista sofre tentativa de homicídio em posto de combustíveis de Maracanaú; veja vídeo

Um motociclista, que não teve a identidade revelada, sofreu uma tentativa de homicídio ao ser baleado no início da noite dessa segunda-feira (27), em um posto de combustíveis situado no bairro Acaracuzinho, em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). A câmera de segurança do estabelecimento comercial registrou o crime.

Nas imagens, é possível ver a vítima, que usa um boné, abastecendo sua motocicleta. Em seguida, ao chegar no local, o suspeito se aproxima e efetua diversos disparos de arma de fogo contra o motociclista. Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o piloto foi socorrido e levado para uma unidade de saúde. Já o autor dos disparos fugiu após o crime.

De acordo com o Órgão, o caso está sendo investigado pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), por meio da Delegacia Metropolitana de Maracanaú, localizada no bairro Jereissati I. A Instituição disse também que equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) “realizam diligências na região com intuito de identificar e capturar os envolvidos no delito”.

A Secretaria informou ainda que a população pode repassar informações, que auxiliem a Polícia nas investigações, por meio do número 181, o Disque-Denúncia da SSPDS, e para o (85) 3101-2830 ou (85) 3101-2831, da Delegacia Metropolitana de Maracanaú. Segundo a Pasta, o sigilo e o anonimato são garantidos.