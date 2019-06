Um motociclista morreu após colidir a moto que conduzia de frente com um ônibus no quilômetro 217 da CE-362, no município de Sobral, na noite desta quinta-feira (6). Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), a vítima não possuía habilitação.

Conforme a PRE, o acidente aconteceu por volta das 19h30, no distrito de Taperuaba.

O homem foi identificado como Domicio Sousa de Aquino, de 43 anos. Ele morreu no local. O motorista do ônibus teve apenas ferimentos leves.