Motociclista sem capacete morre após bater em carro na Vila Manoel Sátiro

Um motociclista morreu depois de bater sua moto em um automóvel, na manhã desta sexta-feira (15), no bairro Vila Manoel Sátiro, em Fortaleza. Testemunhas afirmaram para o Sistema Verdes Mares que o acidente ocorreu por volta das 5h30, no cruzamento das ruas Bulgária com Américo Rocha Lima.

Ainda de acordo com testemunhas, o motociclista identificado como José Claudeir Gerônimo de Freitas, de 46 anos, estava com a namorada na moto. Nenhum dos condutores utilizava capacete. As testemunhas afirmaram também que o condutor da moto apresentava sinais de embriaguez e dirigia em “ziguezague”.

O motociclista tentou fazer uma ultrapassagem, avançou a preferencial e bateu no veículo. Ele caiu da moto e bateu a cabeça no chão. O motociclista não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A mulher que estava na garupa da moto sofreu ferimentos leves no braço.