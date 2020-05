Motociclista sem antecedentes criminais é executado a tiros no Álvaro Weyne

Um motociclista sem passagens pela polícia foi perseguido e executado com vários tiros na noite deste sábado (2) em Fortaleza. Segundo informaçõs da Secretaria da Segurança Pública (SSPDS), o crime foi registrado na Rua Raul Pompeia, no Bairro Álvaro Weyne.

A polícia afirmou que a vítima identificada como Walison Bruno Sousa Alves de 21 anos trafegava pela rua de moto quando foi surpreendida por homens em um carro. O grupo efetuou vários tiros. Walison Bruno tentou fugir, mas foi atingido e veio a óbito no local. A vitima não possuía antecedentes criminais. Um inquérito policial foi instaurado no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) para investigar o fato. As investigações estão a cargo da 4° Delegacia do DHPP.

Denúncias

A Polícia Civil ressalta que a população pode contribuir com as investigações repassando informações que possam auxiliar os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas pelo número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), para o (85) 3257-4807, do DHPP, ou ainda para o número (85) 99111-7498, que é o WhatsApp do Departamento, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem.