Uma motociclista morreu após se chocar em uma árvore, no Bairro Seminário, no município do Crato, na região do Cariri. Kelly Gama Silva, 27 anos, estava internada desde o último domingo (4), quando ocorreu o acidente, e morreu nesta quinta-feira (8).

A motociclista trafegava pela Avenida Padre Cícero quando se chocou com a árvore. O acidente ocorreu durante a madrugada.

Ela foi socorrida ao Hospital Regional do Cariri, onde permaneceu internada, mas morreu na tarde desta quinta.