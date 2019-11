Motociclista morre na BR-116 ser atingido por carro e jogado contra mureta de proteção em Messejana

Um motociclista de 24 anos morreu no km 8 da BR-116, no Bairro Messejana, após uma colisão lateral com um carro, na manhã desta sexta-feira (8). A via chegou a ficar bloqueada parcialmente no sentido Capital-interior durante o atendimento da ocorrência.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), testemunhas disseram que o automóvel trafegava em ziguezague quando colidiu na motocicleta. O piloto da moto foi então jogado contra a proteção metálica no canteiro central da rodovia morreu no local. Um caminhão que vinha logo atrás freou bruscamente para não atropelar o motociclista e outro carro bateu no veículo maior.

Pessoas que estavam no local tentaram agredir o motorista, que parou após a colisão. Contudo, a polícia chegou a tempo e controlou a situação.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também foi ao trecho onde houve a colisão para orientar o trânsito. Os agentes realizaram teste do bafômetro no motorista do carro, mas não detectou irregularidades.

Testemunhas e os motoristas dos veículos envolvidos foram levados para delegacia da área. O condutor que atingiu o motoclista não foi identificado.