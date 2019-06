Motociclista morre em acidente entre carro e moto na BR-020, em Parambu

Uma mulher ainda não identificada morreu após acidente entre carro e moto na BR-020, em Parambu, na manhã desta segunda-feira (17). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima estava conduzindo a moto. O motorista do carro fugiu do local.

Uma ambulância de Parambu chegou a ser acionada, mas a mulher morreu antes de ser levada a uma unidade de saúde. Equipes da Polícia Militar e da Polícia Rodoviária Federal também foram chamadas para atender a ocorrência. A ví

O trecho na BR-020, no km 36, foi bloqueado em uma das faixas e os agentes orientam o trânsito para evitar novos acidentes.