Motociclista morre após tentar fazer curva e colidir em caminhão, em Croatá

Um motociclista de 27 anos, identificado como Luís Carlos da Silva, morreu após perder o controle da moto ao fazer uma curva e colidir em um caminhão no distrito de Lagoa da Cruz, em Croatá, no Ceará, por volta das 15h30 desta terça-feira (12), segundo a Polícia Militar.

Moradores da localidade informaram que Luís Carlos morava no Rio de Janeiro e que estava no município de Croatá a passeio, para visitar os pais e familiares. O motorista do caminhão não ficou ferido.

Outro acidente

Segundo a polícia, Luís Carlos era tio de dois jovens que morreram também em um acidente de moto no dia 9 de junho deste ano. As vítimas estavam fazendo passeio de moto quando se acidentaram na Curva do Cajueiro, também no município de Croatá.