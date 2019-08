Motociclista morre após ser atropelado por táxi que invadiu posto de combustível em Fortaleza

Um motociclista de 29 anos morreu após ser atropelado por um táxi no cruzamento da Avenida Carneiro de Mendonça com a Rua Minas Gerais, em Fortaleza, na madrugada desta sexta-feira (2). O carro invadiu um posto de combustível.

De acordo com a Polícia Militar, Anderson Menezes Gomes avançou a via preferencial, foi arremessado pelo táxi e morreu no local. O jovem morava na região onde o acidente aconteceu.

Ao tentar desviar da moto, o condutor do carro perdeu o controle do veículo e invadiu um posto. O táxi arrastou bombas de gasolina e só parou quando atingiu um freezer de bebidas, na loja de conveniência. Um princípio de incêndio foi registrado no local.

O fogo foi apagado pelo vigilante do posto com a ajuda de um extintor. Os bombeiros foram acionados e fizeram o resfriamento da área. O estabelecimento não estava funcionando.

Agentes da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) auxiliaram o trânsito na região.