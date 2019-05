Motociclista morre após ser atropelado por caminhonete na contramão no bairro Vila Velha 

Um motociclista identificado como João Batista da Rocha Júnior, de 20 anos, morreu após ser atropelado por uma caminhonete L200 que trafegava na contramão, na Rua Tenente Eliezer Costa, no bairro Vila Velha, na noite desta sexta-feira (17).

Segundo testemunhas, o motorista do carro tentou fazer uma conversão para entrar na Avenida Coronel Carvalho quando atingiu a moto. Com o impacto, o motorista perdeu o controle e o carro subiu no meio-fio.

O motorista atropelador tentou fugir, mas foi contido por populares. Conforme testemunhas, dois homens estavam dentro da L200, mas a polícia não confirma essa versão. Várias garrafas de bebidas alcoólicas foram encontradas dentro do veículo.

O motorista foi preso pela polícia e levado para o 7º Distrito Policial, no Pirambu. Ele será encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), onde passará por um exame para saber se fez uso de álcool.