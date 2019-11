Motociclista morre após colisão com caminhão e veículos incendiarem no interior do Ceará

Um homem morreu após a moto onde ele estava colidir com um caminhão e os dois veículos incendiarem no km 48 da CE-166, entre as cidades de Quixeramobim e Senador Pompeu, na noite desta quinta-feira (28).

o motociclista foi identificado como Wanderley Saraiva Nogueira, de 56 anos. O condutor do caminhão não teve ferimentos e permaneceu no local durante a ocorrência. ele não foi identificado.

Segundo os Bombeiros de Quixeramobim, uma equipe foi ao local por volta de 20h40 para apagar as chamas.

As cauas do acidente vão ser investigadas.