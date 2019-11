Um motociclista morreu após colidir com uma árvore na avenida Murilo Borges, no bairro Luciano Cavalcante, em Fortaleza, na madrugada desta quinta-feira (14).

De acordo com a polícia, a vítima tem cerca de 50 anos e não teve a identidade revelada. Com o impacto, o corpo do motociclista ficou caído próximo a calçada.



Uma ambulância do Samu foi acionada para o local, mas o homem já estava sem vida.