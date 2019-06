Motociclista morre após colidir com ônibus no bairro Papicu

O condutor de uma moto sem habilitação avançou uma via preferencial e colidiu com um ônibus na madrugada deste domingo (2). O acidente aconteceu na Rua Valdetário Mota, localizada no bairro Papicu. Com o impacto, o homem foi projetado contra ferros fixados na calçada e não resistiu aos ferimentos.

As informações foram confirmadas por Ivanilton Junior, agente da Autarquia Municipal de Trânsito (AMC). De acordo com ele, o ônibus foi depredado pela população até a chegada da Polícia Militar.

O motociclista não resistiu aos ferimentos Foto: VC Repórter

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSDPS) foi procurada pela reportagem para esclarecer as condições do acidente, mas não respondeu até a publicação desta matéria.