Motociclista mata homem a tiros e deixa outro ferido no centro de Juazeiro do Norte

Um motociclista matou um homem a tiros e deixou outro ferido no cruzamento da Rua Boa Vista com a Rua da Glória, no Centro de Juazeiro do Norte, na noite desta sexta-feira (2). O crime aconteceu por volta das 21h40.

Conforme a Polícia Civil, um jovem identificado apenas como Guilherme foi atingido com tiros na cabeça e morreu no local. Um outro homem, que não teve a identidade revelada , foi ferido com disparos na perna e na nádega.

O ferido foi socorrido para o Hospital Regional do Cariri. Não há informações sobre o estado de saúde.

A polícia realiza buscas na região para tentar capturar o motociclista.