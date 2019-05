Motociclista invade Palácio da Abolição e destrói porta de entrada

Um motociclista invadiu o Palácio da Abolição, sede do governo do Estado, no bairro Meireles, em Fortaleza, e destruiu a porta de vidro de entrada na manhã deste domingo (26).

Policiais do 2º DP, no Meireles, informaram que o motociclista trafegando pela Av. Barão de Studart, quando subiu a rampa do Palácio da Abolição e se chocou com a porta de vidro da entrada do prédio. Os agentes informaram que o homem estava embriagado.

O motociclista foi encaminhado para o 2º DP e autuado por embriaguez ao volante e dano ao patrimônio público.