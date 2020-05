Motociclista invade comércio e mata proprietário de oficina no Barroso

Um motociclista é suspeito de invadir um comércio e matar a tiros o proprietário de uma oficina na Avenida Capitão Waldemar Paula Lima, no Bairro Barroso. O caso aconteceu na tarde desta sexta-feira (1º).

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), Felipe Augusto Tavares Araújo, 32 anos, sem antecedentes criminais, foi atacado dentro do estabelecimento. O suspeito fugiu em seguida com um comparsa.

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e a Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) estiveram no local e realizaram os primeiros levantamentos sobre o crime.

Policiais militares realizam buscas na área para tentar capturar os suspeitos do crime.