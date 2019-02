Motociclista fica ferido após colidir com veículo no bairro Jacarecanga

Um motociclista ficou ferido após colidir na traseira de um veículo na avenida Filomeno Gomes, no bairro Jacarecanga, na noite desta quarta-feira (13).

De acordo com a polícia, o condutor da moto bateu na traseira do veículo modelo Siena que estava para parado na via aguardando o semáforo abrir.

Com o impacto da batida, o motociclista foi arremessado ao solo e teve ferimentos leves. A vítima foi levada para o Instituto Dr. José Frota e o seu estado de saúde foi considerado estável pela equipe de socorristas.

Segundo a motorista do veículo, o vidro que fica no lado do passageiro foi quebrado e os estilhaços caíram sobre uma cadeirinha do tipo "bebê-conforto", usada para transportar crianças mas que, por sorte, não levava a filha da condutora.

Por conta do acidente o trânsito no avenida ficou congestionado e só veio a ser normalizado após a liberação da via depois de terem sido realizados os trabalhos periciais.