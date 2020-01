Motociclista em alta velocidade atropela mulher na frente da filha no Trancredo Neves

Um motociclista em alta velocidade atropelou uma mulher na frente da filha na rua Barra Nova, no bairro Tancredo Neves, na noite desta sexta-feira (17). O caso aconteceu por volta das 21 horas.

Segundo testemunhas, a vítima de aproximadamente 50 anos seguia para casa quando foi atingida pelo veículo.

A mulher caiu no chão inconsciente e com sangramento na região da cabeça O motociclista fugiu do local.

A vítima foi socorrida por duas ambulâncias do Samu e levada em estado grave para o Instituto Doutor José Frota (IJF).