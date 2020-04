Motociclista é perseguido em avenida e morto a tiros no bairro Alvorada, em Fortaleza

Um motociclista foi perseguido e morto a tiros enquanto trafegava pela avenida Engenheiro Leal Lima Verde, no bairro Alvorada, em Fortaleza, na tarde desta quarta-feira (15).

Segundo a Polícia Militar, o motociclista estava com a mulher numa moto quando percebeu que estava sendo seguido. A vítima desceu do veículo e tentou correr para fugir dos suspeitos, mas a poucos metros de onde deixou a motocicleta foi atingida por vários tiros. O homem não resistiu aos ferimentos e morreu no local do crime. A vítima não foi identificada.

A polícia faz buscas para capturar e prender os suspeitos do crime. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga o caso.