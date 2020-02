Motociclista é perseguido e morto a tiros na BR-116, no Eusébio

Um jovem de 20 anos foi morto a tiros enquanto trafegava em uma motocicleta no quilômetro 12 da rodovia federal BR-116, em Eusébio, na Grande Fortaleza, no início da tarde desta quinta-feira (20).

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima, identificada como José Erneche Rocha Cassiano da Costa, foi abordada por homens armados que o perseguiam em um carro cinza. Os criminosos derrubaram a vítima da moto e, em seguida, efetuaram os disparos.

Conforme a PRF, José Erneche usava uma tornozeleira eletrônica e havia saído recentemente de um presídio.

Equipes da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) estiveram no local para fazer os primeiros levantamentos acerca do crime e para recolher o corpo do homem. Até o momento, nenhum suspeito do crime foi preso.