Motociclista é morto a tiros na Avenida José Bastos, em Fortaleza

Um motociclista de 28 anos, identificado como Daniel Moreira Freire, foi morto a tiros quando trafegava pela Avenida José Bastos, em Fortaleza, no início da tarde desta segunda-feira (23). A vítima pilotava a moto pela via, no momento em que dois homens armados, também em uma motocicleta, o abordaram.

Segundo a Polícia Militar, Daniel Moreira ainda tentou fugir dos criminosos, mas não conseguiu. Ele morreu no local do crime. O caso será investigado pela 5ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).