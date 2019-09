Motociclista e garupeiro são mortos a tiros em esquina em Maracanaú

Um motociclista e o garupeiro de uma moto foram mortos a tiros em uma esquina no Parque Jari, em Maracanaú, na noite desta segunda-feira (16). No momento do crime, os dois estavam estacionados no local.

De acordo com a polícia, Elton de Sousa Queiroz, 20, e Felipe de Oliveira Costa, 21, estavam no cruzamento da Rua 3 com Av. Central quando um veículo perto deles e os ocupantes atiraram contra a dupla.

Elton tentou correr, conforme a polícia, mas foi alcançado pelos criminosos. Já Felipe caiu ao lado da moto. Os suspeitos fugiram em seguida.

Conforme um familiar de Felipe, ele era estudante e havia saído da escola para ir até o local onde o crime aconteceu. Os dois jovens eram moradores do bairro.

Não foi informado quem seria o proprietário da moto. O crime será investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).