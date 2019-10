Motociclista é assaltado e tem mochila com R$ 30 mil roubada por dupla armada, em Fortaleza

Dois homens armados abordaram um motociclista e roubaram a mochila dele com R$ 30 mil na rua Marcos Macêdo, no bairro Aldeota, em Fortaleza, na tarde desta quarta-feira (9). De acordo com a polícia, a vítima havia sacado o dinheiro momentos antes do crime para fazer o pagamento dos funcionários de um salão de beleza.

Câmeras de segurança de um prédio mostram a ação dos assaltantes. Nas imagens, os criminosos derrubam a vítima da moto e tomam, em seguida, a mochila dele com o dinheiro. Os criminosos usaram armas de fogo para ameaçar a vítima.

Segundo a polícia, o motociclista ficou com ferimentos leves por conta da queda da moto. O caso será investigado pelo 2º Distrito Policial, onde a ocorrência foi registrada. A polícia faz buscas para capturar os assaltantes.