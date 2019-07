Motociclista derrapa e garupeiro morre ao ser atropelado por caminhão em viaduto sobre a BR-116

Um motociclista derrapou na pista e o garupeiro que estava com ele morreu após cair e ser atropelado por um caminhão no viaduto sobre a BR-116, no Bairro Aerolândia. O acidente aconteceu por volta das 6h, deixando o trânsito congestionado nos dois sentidos na manhã desta sexta-feira (5).

De acordo com a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), os dois que estavam na moto eram irmãos e caíram depois que o veículo onde estavam deslizou na pista logo na subida do viaduto, no sentido Aldeota-Aeroporto. O garupeiro foi parar embaixo do caminhão, que seguia pela outra faixa e passou por cima dele. O capacete que a vítima usava quebrou com o impacto. O motorista do caminhão informou aos agentes que havia óleo na pista.

O garupeiro morreu na hora. O irmão dele, que conduzia a moto, foi socorrido para uma unidade hospitalar. Não há informações sobre a identidade dos envolvidos no acidente.

Duas ambulâncias do Serviço Móvel de Atendimento e Urgência (Samu) foram ao local para atender a ocorrência. Uma faixa da via ficou bloqueada aguardando a chegada da Perícia Forense e a outra foi estreitada com a área isolada. Caminhões e ônibus ficaram com dificuldade de passar pelo local, complicando ainda mais o tráfego.

Além da AMC, equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) também foram ao local do acidente para ajudar e orientar o trânsito.