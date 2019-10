Motociclista com sinais de embriaguez foge da PM e colide moto em carro; um passageiro morreu

Um motociclista com sinais de embriaguez colidiu o veículo que conduzia em uma sucata de carro ao tentar fugir de uma viatura da Polícia Militar na madrugada deste domingo (27), na CE-292, na cidade do Crato. De acordo com a polícia civil, o condutor da moto,que não tinha habilitação, transportava duas pessoas e após a colisão um dos passageiros acabou morrendo com o impacto da batida.

Antes de colidir com a sucata, o condutor derrubou outro passageiro que estava com ele. O jovem caiu na estrada, ficando com ferimentos leves.

"Os três amigos foram para uma festa em uma única motocicleta e, ao retornarem, avistaram uma viatura da Policia Militar que atendia outra ocorrência e o piloto acelerou, ocasião em que um dos passageiros caiu", explicou o delegado do Crato Denis Ferraz. Depois, ao chegar em uma curva, "caiu com o outro passageiro, que veio a falecer", completou.

Após o acidente, policiais socorreram o condutor e o homem foi levado para uma unidade hospitalar. Após receber alta, ele deve responder por homicídio culposo no trânsito, com a possibilidade de aumento de pena por não ter carteira de habilitação. Ainda de acordo com o investigador do caso, o piloto da moto deve responder por omissão de socorro à primeira vítima.