Motociclista com antecedentes criminais é executado no Bairro Pici, em Fortaleza

Um homem foi morto a tiros enquanto trafegava de moto no Bairro Pici, em Fortaleza, na manhã deste domingo (17). Os suspeitos do crime estavam em um carro. Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), um revólver calibre 38 foi apreendido na ação. A arma estava próximo ao corpo.

De acordo com os levantamentos feitos pela polícia, a vítima estava em uma moto na Rua Alagoas, quando foi abordada pelos suspeitos. Os homens fugiram e não foram identificados. A vítima, Antônio Pereira Neto, de 30 anos, tinha antecedentes criminais por roubo, ainda segundo a SSPDS.

Agentes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da Polícia Civil, e da Perícia Forense do Ceará (Pefoce) fizeram as primeiras diligências sobre o caso. A 6° Delegacia do DHPP, da Polícia Civil, é responsável pelas investigações do crime.

Denúncias anônimas podem ser feitas pelo número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), para o (85) 3257-4807, do DHPP, ou ainda para o número (85) 99111-7498, que é o WhatsApp do Departamento.