Motociclista colide em caminhão ao tentar fazer ultrapassagem no bairro Maraponga

Um motociclista colidiu com um caminhão após tentar fazer uma ultrapassagem na manhã desta sexta-feira (21), na avenida Godofredo Maciel, no bairro Maraponga, em Fortaleza. Segundo a Autarquia Municipal de Trânsito (AMC), o condutor da moto não percebeu que o caminhão estava parado para fazer uma conversão no sentido Parangaba e colidiu com o veículo. Com o impacto, a moto foi parar embaixo do caminhão.

Ainda de acordo com a AMC, o motociclista foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Frotinha da Parangaba consciente e com leves escoriações. Por volta das 14h30, equipes da AMC chegaram ao local para fazer a perícia. O acidente causou transtornos no trânsito.