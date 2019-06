Motociclista colide com poste após perder controle de veículo na Av. Presidente Costa e Silva

Um motociclista colidiu com um poste após perder controle do veículo na Av. Presidente Costa e Silva, no bairro Jangurussu, em Fortaleza, na noite deste domingo (9).

Testemunhas informaram ao Sistema Verdes Mares que o homem estava de capacete e não ficou mais machucado por causa do equipamento. Elas relatam que, com o impacto da colisão, o motociclista foi arremessado para o outro lado da via.

O homem foi socorrido por uma ambulância do Samu para o Instituto Doutor José Frota (IJF), no Centro. Ele teve várias escoriações e uma fratura exposta na perna.